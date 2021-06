Testaufruf für Gemeinden rund um Innsbruck

In Tirol sind aktuell - wie auch in anderen österreichischen Bundesländern - mehrere Delta-Mutationsverdachtsfälle des Coronavirus aufgetreten. Bei einigen dieser Delta-Verdachtsfälle in Tirol können die Infektionsketten nicht mehr exakt nachverfolgt werden. Deshalb wurde für mehrere Innsbrucker Umland-Gemeinden nun ein Testaufruf gestartet.