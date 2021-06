Sportler absolviert 60 Fallschirmsprünge - nackt!

Einen ungewöhnlichen Rekord hat ein Sportler aus Nebraska am Mittwoch aufgestellt - er hat 60 Nackt-Sprünge an einem Tag absolviert. Den Rekord zu holen war allerdings nicht allzu schwer - in dieser Disziplin ist er der Erste, der dies wagte und einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde bekommt.