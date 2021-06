Wird nun doch noch das Holz knapp?

Links sind Bäume, rechts sind Bäume und dazwischen Zwischenräume – so heißt es zumindest im Kinderlied. Doch wenn man in Tirol lebt und nach links und rechts schaut, könnte man sich mit dem Reim durchaus identifizieren. Wenn es nach dem ehemaligen Präsidenten der USA geht, dann leben wir ja bekanntlich alle in „Waldstädten“. Wie kommt es dann, dass der Rohstoff Holz langsam knapp zu werden scheint? Nein, nicht explosive Bäume (von denen Trump unglaublicherweise sprach) sind schuld an den explodierenden Holzpreisen. Der Export? Auch nicht, wie das holzverarbeitende Unternehmen Pfeifer am Standort Imst erklärt.