In Lebensmittelgeschäft gab´s „Koks“ zu kaufen

Mehrmonatige Ermittlungen

Nach mehrmonatigen Ermittlungen konnte der 39-Jährige Mitte April 2021 im Rahmen eines koordinierten Zugriffes auf frischer Tat beim Verkauf von 300 Gramm Kokain in Wien betreten und festgenommen werden. Das Suchtgift für den Verkauf erhielt er unmittelbar zuvor durch Hintermänner in einer nahegelegenen Tiefgarage. Noch am selben Tag erfolgten durch oberösterreichische Kräfte an fünf verschiedenen Standorten in Wien Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahmen, wobei ein 42-jähriger Bosnier aus Wien festgenommen wurde, welcher das Kokaingeschäft im Vorfeld einfädelte und seinen Pkw für die Drogenlieferung zur Verfügung stellte. Bei den Durchsuchungen selbst wurde, neben Drogengeldern, eine in einer leerstehenden Eigentumswohnung versteckte Schusswaffe samt Munition sichergestellt.