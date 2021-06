Nur 44% der Österreicher wollen heuer verreisen

Auto als Transportmittel erlebt Renaissance

Gut drei Viertel der Urlauber werden in diesem Jahr am wahrscheinlichsten mit dem Auto verreisen. „Das Auto erlebt aktuell eine Renaissance als bevorzugtes Transportmittel für Urlaubsreisen“, so Wolfgang Ressler von tolltickets. „In Pandemiezeiten bewerten 95 Prozent der Österreicher das Auto als sicheres oder sehr sicheres Transportmittel.“