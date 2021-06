Jetzt ist es fix: Die Harleys können anrollen!

Erleichterung bei Touristikern in ganz Kärnten: Für das Bikertreffen am Faaker See gibt es grünes Licht! Harley Davidson hat angekündigt, dass es heuer im September eine Bike Week wie früher geben werde. Beim börsennotierten Motorradunternehmen mit Kultstatus spricht man von wiedererlangter Normalität.