Klettern: Schubert in Olympia-Form

Während Pilz damit betonte, in Tokio angesichts der Umstände „einfach so fit wie möglich“ sein möchte, hat Schubert deutlich konkretere Pläne. Die „IFSC Austrian Climbing Open“, die von 22. bis 26. Juni in Innsbruck über die Bühne gehen, seien für ihn „einer der wenigen Wettbewerbe, die ich vor Olympia noch wahrnehme“, so Schubert. In Sachen Lead sei er bis Tokio „auf dem Weg zur Top-Form“ und auch das kürzlich eingefahrene, gute Boulder-Resultat in Salt Lake City motiviere ihn sehr für Tokio, erklärte Schubert.