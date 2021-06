Paragleiter kracht mit voller Wucht gegen Hang

Verletzt liegen geblieben

Der Tiroler prallte anschließend mit voller Geschwindigkeit mit seiner rechten Körperseite gegen den Hang, wo er verletzt liegen blieb. Am Startplatz anwesende Personen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit Verletzungen am Rücken mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.