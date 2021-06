Immer weniger gehen noch zum Antigenschnelltest

Von den insgesamt 285.099 registrierten Testungen der Vorwoche wurden 100.300 an Schulen durchgeführt. Hinzu kommen 43.188 Testungen in den Apotheken sowie 7519 Betriebstestungen in Unternehmen. 46.499 Antigentests wurden von medizinisch qualifiziertem Personal in Teststraßen abgenommen - ein Minus von rund 11.000. 22.318 Testungen waren Selbsttests in Teststraßen unter Aufsicht (Minus 12.000). Die Zahl der im Landessystem registrierten Selbsttests (sogenannte „Wohnzimmertests“) lag bei 65.275 (Minus 10.000).