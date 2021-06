Anwältin: „An der Einstellung der Person messen“

An sich bin ich der Meinung, man sollte die Vergabe der Staatsbürgerschaft an der Einstellung einer Person messen. Man muss sich als Österreicher fühlen. Es werden von vielen Sprachkenntnisse und Prüfungen gefordert, die ohnehin in Österreich die Schule besucht haben. Ich finde, dass man zu restriktiv vorgeht.