Mädchen missbraucht: Verdächtiger (16) gestand

100 Fälle im Jahr

„Circa zwei Prozent der Gefährdungsmeldungen betreffen sexuellen Missbrauch, das sind etwa 100 Fälle pro Jahr - wobei bei der Verletzung der sexuellen Integrität Situationen von ganz unterschiedlicher Tragweite umfasst sind“, so Reinhold Rampler von der Kinder- und Jugendhilfe des Landes Oberösterreich. In seiner Abteilung sind knapp 300 Sozialarbeiter tätig, davon 50 in der Schulsozialarbeit.