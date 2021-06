16-Jähriger missbrauchte kleines Nachbarsmädchen

Das mutmaßliche Sexualverbrechen hat sich am Samstag zur Mittagszeit zugetragen. Der 16-Jährige soll ein erst sieben Jahre altes Nachbarmädchen in einen Keller gelockt und dort massiv sexuell missbraucht haben. Laut bisherigem Ermittlungsstand berichtete das Opfer dann seinem Vater davon. Dieser stellte den Teenager zur Rede und ging auf ihn los. Bei der Rauferei stürzte der Vater dann offenbar so unglücklich, dass er bewusstlos am Boden liegen blieb. Er wurde mit Notarztbegleitung ins örtliche Klinikum eingeliefert. Er gab später bei der Einvernahme an, vom 16-Jährigen gestoßen worden zu sein.