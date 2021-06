Arnautovic nach Schimpftirade: „Bin kein Rassist!“

3:1 - in der 89. Minute sorgte der eingewechselte Marko Arnautovic beim EM-Auftakt für die Entscheidung. Der Wiener schrie all seine Emotionen in den Himmel von Bukarest, schimpfte auch in Richtung seiner Gegenspieler. David Alaba versuchte, seinen Kumpel zu beruhigen. Es gelang ihm nur schwer.