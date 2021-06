Episch! Österreich feiert 1. (!) EM-Sieg überhaupt

Genauso wie Österreich aus dem Nichts 1:0 in Führung gegangen war, kamen die Nordmazedonier etwas später (28.) dann zum Ausgleich - Aufreger Numero 4: Erst schoss Martin Hinteregger bei einem Ausputz-Versuch Sabitzer an, von dem aus der Ball in den Laufweg von Gegner-Stürmer Aleksandar Trajkovski abprallte - und dann verlor der eigentlich rechtzeitig herausgeeilte Neo-ÖFB-Goalie Daniel Bachmann die Kugel wieder aus den Händen (Foul?). Nordmazedonien-Star Pandev sagte „Danke“ und schob locker-lässig zum Ausgleich ein. Was für ein Slapstick-Tor!