Deutsche Mutter ließ Sohn (7) im Lockdown hungern

Der Vorfall hatte sich während des ersten Lockdowns im Frühjahr des Vorjahres ereignet. Überforderung und Ärger sollen zu der schrecklichen Tat geführt haben. Sie habe dem Volksschulkind nicht genügend zu essen gegeben - der Bub wog laut Behörden nur 13,8 Kilogramm. Im Durchschnitt wiegen Kinder dieses Alters fast doppelt so viel. Zudem habe die nun Angeklagte ihren Sohn in den eigenen vier Wänden mit einer Thermoskanne geschlagen und am Kopf verletzt. Der Mutter aus Sarstedt wird nun schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zur Last gelegt.