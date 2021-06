Vollbrand: Feuerwehr im Prater im Großeinsatz

Die Wiener Berufsfeuerwehr ist seit halb vier Uhr früh im Prater im Großeinsatz. Ein Vereinslokal eines Sportvereins stand in Vollbrand. Die Feuerwehrleute retteten eine Person aus dem zweistöckigen Gebäude an der Hauptallee, in dem Vereinsräume und eine Kantine untergebracht sind. Der Einsatz dauert derzeit noch an.