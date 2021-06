Nach Corona-Test mit Anrufen bombardiert

Die Panne passierte nur einen Tag nach seiner Anmeldung bei der Teststraße. Der Mann hatte sich am Dienstag für die Teststraße in Linz zum Corona-Test angemeldet. Am nächsten Tag läutete das Handy schon rund 40 Mal mit unbekannter Nummer. Er dachte immer noch an Telefon-Marketing und hob nicht ab, als der Ansturm am Freitag nicht aufhörte wurde er dann doch neugierig und nahm einen Anruf entgegen. Damit wurde der Niederösterreicher auf die Online-Datenpanne aufmerksam. Seine Handynummer war auf einer Google-Seite im Internet als Kontaktnummer der Teststraße in Linz angegeben.