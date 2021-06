Feministische Lieder von den Rabtaldirndln

Denn das Frauenkollektiv schaut hin, was im Verborgenen geschieht und bleibt. Das tut weh - und so mancher Zuseher wird sich ertappt gefühlt haben bei einem dunklen Geheimnis oder Makel. Aber das Stück ist auch lustig und bringt einem zum Lachen - bis einem selbiges im Hals stecken bleibt. So stockt die Künstlerin, wenn es im Gstanzl über Grapschen, Catcalling und sexuelle Belästigung plötzlich um eine Vergewaltigung geht.