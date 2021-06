Impfstreit spaltete die Steirer anno dazumal

Bei heftigen Pockenepidemien starb knapp die Hälfte der Erkrankten, die Überlebenden waren häufig von Narben entstellt, wurden blind, taub oder gelähmt. In Oberösterreich starben 2000 Menschen pro Jahr an diesem Virus, in Wien über 17.000 - trotzdem stieß die Pockenimpfung in der Steiermark von Beginn an auf große Skepsis.