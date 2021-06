Radfahrer flüchtete nach Unfall unerkannt

Am frühen Freitagabend kam in der Fasaneriestraße in Salzburg-Lehen eine Oberösterreicherin mit ihrem Fahrrad zu Sturz und zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu: Die Frau gab an, wegen eines Radfahrers, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll, gebremst zu haben und daraufhin gestürzt zu sein.