Ein Fest rund um die Leithaberger Edelkirsche

Genuss am Slow Food Markt

Der Slow Food Markt der Erde mit zahlreichen regionalen Produzenten sorgt für Vielfalt im Einkaufskorb: Produkte von Meine Weidegans, der Biotiger, Seewinkler Tofu von Manufaba, Austernpilzprodukte von Pilz& More und vieles mehr gibt es in Purbach noch bis 14 Uhr.