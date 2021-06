Waldhäusl will „Akutgefährder“ an Bund abschieben

Niederösterreichs Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl will „Akutgefährder“ an den Bund abschieben. Dazu möchte er mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in Verhandlungen treten, kündigte der Freiheitliche am Freitag in einer Pressekonferenz an. Gebe es kein Übereinkommen, will der Landesrat einen Aufnahmestopp für Asylwerber in Niederösterreich aussprechen.