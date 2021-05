WKStA-Anklage gegen FPÖ-Landesrat Waldhäusl

Landesrat denkt nicht an Rücktritt

Der Prozess wird am Landesgericht St. Pölten über die Bühne gehen. Einen Termin dafür gebe es noch nicht, berichtete der ORF NÖ. Der Strafrahmen im Fall eines Schuldspruchs beträgt sechs Monate bis fünf Jahre, sagte WKStA-Sprecherin Elisabeth Täubl. Waldhäusl betonte in einer Stellungnahme, er rechne mit einem Freispruch. Einen Rücktritt schloss er aus: „Es gibt auch keinen Grund für einen Rücktritt. Ich kann meine Arbeit weiterhin ordentlich machen“, so Waldhäusl.