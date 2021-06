Weniger Autos, dafür mehr Grün für Ennskai

Erst am Anfang der Debatte

Die Bürgerinitiative fordert nun auch die Entsiegelung, also Entfernung von Asphalt, im Bereich Ennskai. „Zwischen Brücke und der Café-Bar Treff könnte man eine autofreie Fläche schaffen, die den Fluss erlebbar macht“, schlägt Roland Mayr vor. Dass etwas in puncto Neugestaltung Ennskai aber schon in Bewegung ist, bestätigt SP-Stadtvize Markus Vogl auf Anfrage der „Krone“: „Die Stimmung zu dem Thema ist über alle Fraktionen hinweg gut. Aber wir sind erst am Anfang.“ Sicher ist: „Ohne Parkplätze wird es nicht gehen.“