Patrick J. Adams: Tochter kam in Garage zur Welt

„Da war auch schon der Kopf des Babys“

Wie Adams und Bellisario ausplauderten, kam der „Suits“-Star gerade mit dem frisch gelösten Parkschein zum Wagen zurück, als er seine Ehefrau dort laut schreiend und auf allen vieren vorfand. Von einer Minute zur nächsten hätten die Wehen eingesetzt, erinnerte sich die 35-Jährige an jenen Moment am 15. Mai zurück. „Ihr Po war auf der Höhe meines Gesichts, also habe ich ihr die Hose runtergezogen und da war auch schon der Kopf des Babys“, schilderte Adams lachend.