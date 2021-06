Klinik-Chef Sungler: „Habe mir Bonus verdient“

„Ich glaube, dass ich ihn mir zu Recht verdient habe“, erklärt SALK-Geschäftsführer Paul Sungler der „Krone“. Rund 55.300 Euro Bonus bekam der Kliniken-Chef im Vorjahr zusätzlich zu seinem Jahresgehalt ausbezahlt. Auch heuer könnte er für das Krisenjahr 2020 noch abkassieren. Verzichten will Sungler auf den Bonus nicht. Immerhin seien die Landeskliniken hervorragend durch die Krise gekommen. „Ich kann mich nicht erinnern, einmal so viel Mehrarbeit gehabt zu haben, ohne mehr zu verdienen“, erklärt Sungler, der während der Pandemie die medizinische Landschaft in Salzburg koordiniert hat. Obwohl die Spitäler im Vorjahr einen um 24 Millionen Euro höheren Zuschuss benötigt haben, sagt Sungler, man habe „hervorragend gewirtschaftet“.