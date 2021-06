Bei dicker Luft schaltet die Ampel auf Rot

Gerade in Zeiten von Corona war das Lüften in den Schulen ein äußerst brisantes und viel diskutiertes Thema. Im südoststeirischen Gnas ist man da jetzt in eine Vorreiterrolle geschlüpft, am Donnerstag wurde das einzigartige Ampelsystem in der Volksschule vorgestellt. Für die Kids gehören die kleinen Geräte längst zum Alltag.