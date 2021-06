Pur trauert um ehemaligen Schlagzeuger der Band

Die deutsche Kultband Pur rund um Frontmann Hartmut Engler trauert um ihren langjährigen Schlagzeuger. Martin „Stöcki“ Stoeck starb bereits am 2. Juni nach schwerer Krebserkrankung, wie die Band am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. Stoeck saß zwischen 1995 und 2015 am Pur-Schlagzeug.