Folgende Aktivitäten der Musikschulen sind exemplarisch für die Woche der steirischen Musikschulen:

Musikschule Fernitz-Mellach: Es wird in dieser Woche für fünf Volksschulen 30-minütige Lehrerkonzerte geben.

Freitag, 15 bis 18 Uhr, Hauptplatz Mariazell: „Wir bringen den Hauptplatz zum Klingen“. Open-Air Konzerte der Musikschulklassen von Ana Cosme (Klavier), Claudia Prammer (Querflöte) und Hannes Haider (Blechbläser).

Mürzzuschlag: Bis 17. Juni gibt es an jedem Vormittag Open-Air-Konzerte vor den Schulen und Kindergärten in Mürzzuschlag, Hönigsberg, Spital und Neuberg.

Weiters gibt es in diesen Wochen verstärkte Online-Angebote, wie etwa drei Lehrerkonzerte auf YouTube und Kurzvideos der Musikschullehrer.