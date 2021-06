Graz: Stadtpark-Müllmann als Held der Party-Jugend

„Die Jugendlichen hören auf ihn“

Der heute 58-Jährige ist in Puntigam aufgewachsen. Und mit dem Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl in die Schule gegangen. 1989 hat er beim Magistrat angefangen. „Die ersten zwei Jahre war ich in der Baumschule“, sagt der gelernte Gärtner. Seit nunmehr 30 Jahren ist der Stadtpark sein Revier. Er habe sogar ein Schreiben des Bürgermeisters, in dem steht, dass er „Stadtpark-Beauftragter“ sei, erzählt der Grazer stolz.