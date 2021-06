Vorarlberger fahren lieber „oben ohne“

In keinem Bundesland boomt das Fahrradfahren so sehr wie in Vorarlberg. Weniger erfreulich ist hingegen, dass sich das Tragen eines Fahrradhelms noch immer nicht durchgesetzt hat - mehr als zwei Drittel aller Biker verweigern sich dem Kopfschutz, nicht selten führt diese Fahrlässigkeit direkt ins Spital.