Apotheker wollte absichtlich Impfstoff verderben

Ein Apotheker hat in den USA mit voller Absicht Hunderte Impfstoffdosen unbrauchbar gemacht: Der Impf-Skeptiker hatte Bedenken, was die Sicherheit des Vakzins von Moderna anbelangt und nahm die Ampullen aus dem Kühlschrank der Klinik, in der er arbeitete - nun fasste der Pharmazeut wegen dieses Vergehens eine mehrjährige Gefängnis- und eine hohe Geldstrafe aus.