So hat FBI das organisierte Verbrechen verwanzt

Warum kauften die Kriminellen das ANOM-Handy?

Zuerst wurden 50 ANOM-Handys in einem Testlauf verteilt, die meisten an Mitglieder krimineller Banden in Australien. Durch Mundpropaganda wurden die Geräte in der Unterwelt populär. Vergangenes Jahr wuchs die Nachfrage nach den ANOM-Geräten noch viel stärker, nachdem europäische Behörden die Plattform EndroChat zerschlagen und Dutzende Verdächtige festgenommen hatten. Außerdem wurde der Sky-Global-Chef Jean-Francois Eap festgenommen.