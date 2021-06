Polizei gelingt globaler Schlag gegen Drogenszene

Es ist ein internationaler Schlag gegen die Drogenszene: Nachdem Ermittler die verschlüsselte Kommunikation von Drogenhändlern ausgewertet haben, wurden am Montag in zahlreichen Ländern Durchsuchungen durchgeführt. Allein in Deutschland gab es Razzien in mehr als 100 Wohnungen, Hallen und Geschäftsräumen. Auch in Österreich soll es zu mehreren Einsätzen und Festnahmen gekommen sein, eine Bestätigung des Bundeskriminalamtes lag zunächst allerdings nicht vor.