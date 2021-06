81 Festnahmen bei Großschlag gegen Balkan-Mafia

Dem FBI (Federal Bureau of Investigation) war es zunächst gelungen, in die verschlüsselte Kommunikation der Mafia-Clans einzudringen. Über 25 Millionen Telefongespräche und Textnachrichten wurden so entschlüsselt. Binnen 18 Monaten wurden dann im Zuge der grenzüberschreitenden Ermittlungen mehr als 800 Verdächtige in über 100 Ländern gefasst, tonnenweise Suchtgift wurde aus dem Verkehr gezogen.