AK und AEC: Künstliche Intelligenz als Jobcoach

„Was willst du einmal werden?“ In Zukunft vielleicht keine Frage mehr für einen Menschen, sondern für Künstliche Intelligenz, die als eine Art Jobcoach die Qualitäten von künftigen Arbeitnehmern analysiert und dann den „richtigen“ Beruf ausspuckt. So stellt es sich jedenfalls das Kollektiv no:topia mit der Installation „AI Oracle“ vor. Sie ist Teil der neuen Ausstellung über die Chancen und Risiken der künftigen Arbeitswelt, die ab sofort im AEC in Linz zu sehen ist. Konzipiert haben sie Veronika Krenn, Martin Honzik und Alexander Wöran in Zusammenarbeit mit der AK.