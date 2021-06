„Atlas“ für Impfgegner nervt Behörden

Vom Tischler in Krieglach über den Zahnarzt in Köflach bis zur Tanzschule in der steirischen Landeshauptstadt Graz: Eine Liste an Unternehmen, die auf die Einhaltung der 3-G-Regelung pfeifen, sorgt zurzeit für großen Unmut bei den Behörden. Allein: Viel dagegen unternehmen können die Beamten nicht.