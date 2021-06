99ers-Rückkehrer: „Ich wollte gar nie hier weg!“

Neuer Eishockey-Verteidiger für die Graz99ers! Und die Steirer holen dabei einen alten Bekannten retour in die Murstadt: Michael Boivin, der bereits in der Saison 2016/17 für 15 Spiele in Graz am Eis stand, schlägt seine Zelte wieder in der Steiermark auf. Er kennt die Liga bestens, spielte bereits bei Salzburg, Fehervar, Zagreb und Innsbruck. Zuletzt war der Defensivmann für einige Monate bei MODO in Schweden engagiert. Die „Steirerkrone“ rief den Kanadier prompt nach der Unterschrift in seiner Heimatstadt Vancouver an und sprach mit dem 30-Jährigen über seine Rückkehr, alte Freunde, das schwere Corona-Jahr und warum er den „Bunker“ nie vergessen hat...