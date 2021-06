Pestizid-Affäre: David verliert gegen Goliath

Dabei gehen große Lobbys gegen Aktivisten vor, dafür gibt es schon den eigenen Ausdruck, SLAPP-Klagen (,Strategic Lawsuit Against Public Participation). Dass das an „Slap“, also Ohrfeige, angelehnt ist, wird kein Zufall sein. In Frankreich etwa sei jüngst eine Frau, die Pestizide in Wein aufgezeigt hätte, zu 125.000 Euro Strafe verurteilt worden.