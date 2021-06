„Kann mit dieser Saison mega zufrieden sein“

einen besonderen Titel:

Es gab ja schon ein Auf und Ab in der Saison. Gegen Hoffenheim (erste Niederlage nach 17 Pflichtspielsiegen in Serie, Anm.) war ein Dämpfer, das Aus in der Champions League (Halbfinale gegen Chelsea, Anm.) war besonders schwierig zu verarbeiten. Der Meistertitel ist daher schon besonders, wir sind alle happy!