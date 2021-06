Kanadier raste absichtlich in muslimische Familie

Ein junger Lenker hat am Sonntagabend in Kanada beinahe eine ganze Familie ausgelöscht, als er mit einem Pick-Up-Truck in eine Menschenmenge raste. Die Polizei in der Stadt London in der Provinz Ontario geht nun davon aus, dass der 20-jährige Fahrer ein rassistisches Motiv hatte: Die vier getöteten Familienmitglieder und ein schwer verletzter Neunjähriger waren muslimischen Glaubens.