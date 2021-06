Ein Versehen oder wurde Geldtasche brutal geraubt?

Nach Verhaftung in Psychatrie gebracht

Am 7. August 2020 dürfte der 30-Jährige aber noch so einiges in sich hineingeworfen haben. Offenbar komplett verwirrt stieg er bei einer Haltestelle mehrmals in eine Straßenbahn ein und aus und soll dabei einen Fahrgast zu Sturz gebracht haben. „Mir wurde die Geldtasche entrissen“, schilderte der Steirer, der beim Vorfall rund zwei Promille im Blut hatte, später bei der Polizei. Der Vorarlberger wurde nur Augenblicke später verhaftet und in die Psychiatrie gebracht, weil er sich in der Arrestzelle bis auf die Unterhose auszog und plötzlich von Raumschiffen sprach.