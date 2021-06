Fünffache fahrlässige Tötung: Chirurg angezeigt

Fünf Fälle seit dem Jahr 2015

In dem Akt, der auch der „Krone“ vorliegt, wird in fünf Fällen von nicht fachgerechter Behandlung gesprochen - in einem Fall soll einem Patienten aufgrund eines Mundbodenkarzinoms nach mehreren Komplikationen das gesamte Untergesicht entfernt worden sein. Der Mann starb schlussendlich aufgrund massiver Blutungen, eine Not-OP konnte ihn nicht mehr retten. Auch in vier weiteren Fällen soll der Mediziner Behandlungswege beschritten haben, die nicht fachgerecht gewesen seien.