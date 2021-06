Tödlicher Brand in Mistelbach: Ursache geklärt

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mistelbach-Stadt hatten am Sonntag von einem „schrecklichen Bild“ gesprochen, als sie nach der Alarmierung am Ort des Geschehens eingetroffen waren. Der 30-Jährige hatte schwerste Brandwunden davongetragen, ein Zeuge im Alter von 33 Jahren eilte ihm zu Hilfe und übernahm die Erstversorgung. Nach der Rettung des Schwerstverletzten per Drehleiter wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins AKH Wien transportiert. Für das Opfer kam jedoch jede Hilfe zu spät, es starb wenig später.