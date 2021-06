Künftig zwei Varianten bei Corona-Kurzarbeit

Kocher erwartet Entspannung am Arbeitsmarkt

Die Frage nach den Kosten sei laut Blümel derzeit noch schwer abzuschätzen, weil noch nicht klar sei, wie viele Betroffene es geben werde. Kocher sprach davon, dass sich die Situation bei der Arbeitslosigkeit in den vergangenen Wochen entspannt hätte. Durch das neue Modell erwartet er sich nicht mehr Arbeitslose. Er sprach auch die 100.000 beim AMS ausgeschriebenen offenen Stellen an, die für eine weitere Entspannung am Arbeitsmarkt sorgen sollen. Kocher geht davon aus, dass bis zum Ende des Sommers 120.000 Menschen in Kurzarbeit sein werden.