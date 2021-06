Häftling (26) aus Grazer Justizanstalt entkommen

Möglicherweise wegen seiner drohenden Abschiebung ist ein Häftling aus Pakistan am Sonntag aus der Grazer Justizanstalt Jakomini getürmt. Der 26-Jährige, der bereits zum vierten Mal in Haft war, hatte mit einem metallischen Gegenstand ein vergittertes Fenster aufgebrochen, war aus dem ersten Stock in einen Innenhof geklettert und dann geflüchtet. Von ihm fehlt bisher jede Spur.