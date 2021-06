Platzverbot aufgehoben: Demo auf dem Karlsplatz

Zuvor hatte es an der Maßnahme massive Kritik gegeben. Auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) äußerte sich kritisch. „Das Platzverbot war weder mit mir noch mit Stadt Wien abgestimmt. Wir brauchen verantwortungsvolle Politik und Maßnahmen, die das Miteinander unterstützen. Jede Form der Polarisierung ist fehl am Platz. Gegenseitiger Respekt und Rücksichtnahme bilden dabei die Grundvoraussetzungen - auch für politische Akteure“, schrieb das Stadtoberhaupt am Sonntag auf seiner Facebook-Seite.