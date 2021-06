„Die ÖVP zeichnet ein falsches Bild“

Nina Tomaselli wurde am 16. April 1985 in Feldkirch geboren. Nach der Matura an der HLW in Rankweil studierte sie Volkswirtschaftslehre, Geschichte und Wirtschaftspädagogik in Innsbruck. Ihre politische Karriere startete die Grünen-Politikerin im Jahr 2010 als Gemeindevertreterin in Frastanz. 2014 wurde sie in den Vorarlberger Landtag gewählt. Seit 1. Februar 2019 ist Nina Tomaselli eine von zwei Stellvertreterinnen des Grünen Bundessprechers Werner Kogler. Im Oktober 2019 wurde die Vorarlbergerin als Nationalrätin angelobt.