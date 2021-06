Basketball-Teams basteln zusammen an der Zukunft

Auch Damen-Projekt im Auge

Mit dem neuen Future Team soll diese Lücke gestopft werden. UBSC-Boss Michi Fuchs, Freund und Co. schwebt in Zusammenarbeit mit dem Steirischen Verband ein 4-4-4-Modell vor. Vier Spieler aus Graz, vier aus Kapfenberg, dazu Arrivierte - gespielt und trainiert wird alternierend in Kapfenberg und Graz. Etwa auch im Vorfeld der Superliga-Partien. Was rund um die Top-Nachwuchsspieler Elias Podany (Bulls) oder Valentin Siegmund (UBSC) bei den Burschen bereits jetzt geplant und umgesetzt wird, soll im Zuge der Kooperation auch bei den Damen (2022/23) passieren.