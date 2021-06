Bauern-Appell für mehr Respekt in der Natur

Radler ignorieren einfach das Fahrverbot

Genau hier setzen die Landwirte vom Gaisberg an: „Wir appellieren an ein gutes Miteinander. Dass jeder seinen Platz am Berg hat. Aber es gibt Regeln, die eingehalten werden sollten“, erinnert sich Mitterwiesbauer Hans Lindner an Wanderer, die sich auf seine Gartenbank setzten und Milch bestellten oder an einen Mountainbiker mit seinen zwei Kindern, der trotz Radverbotes die Klamm runter fuhr und dann zum Schimpfen anfing. „Dieses Verhalten verstehe ich nicht mehr“